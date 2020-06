De Jonge: lockdown onwaarschijnlijk, meeste maatregelen regionaal

Het kabinet acht een lockdown in heel Nederland "onwaarschijnlijk" en als het goed is, onnodig. De meeste coronamaatregelen zullen regionaal of lokaal gericht zijn om kleine uitbraken snel uit te kunnen trappen, zegt 'coronaminister' Hugo de Jonge.

"Een landelijke lockdown is onwaarschijnlijk, als we het goed doen met elkaar", zei de minister na een crisisvergadering van het kabinet. Dat laatste is belangrijk, benadrukt hij, want "de pandemie raast door".

Mocht het aantal nieuwe besmettingen onverhoopt toch ineens flink oplopen, dan is het de bedoeling dat de maatregelen op regionaal niveau en het liefst lokaal worden genomen. "We bereiden ons nu voor om het lokaal te kunnen aanpakken", zei De Jonge. Als voorbeeld wijst hij op metingen in het rioolwater waarmee lokale aanwezigheid van het virus vroeg kan worden gesignaleerd.