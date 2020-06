Duizenden kinderen in Jemen ‘op rand van hongersdood’

Duizenden kinderen dreigen in Jemen om te komen door een gebrek aan voedsel. Daarvoor waarschuwt UNICEF. In het land is sprake van een van de grootste humanitaire crises ter wereld en die wordt volgens de kinderrechtenorganisatie nog erger door het coronavirus.

In Jemen heerst al vijf jaar een burgeroorlog, waardoor miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Door het geweld, is het moeilijk voor hulporganisaties om noodzakelijke dingen als water, eten en medicijnen bij de bevolking te krijgen. Voor drie miljoen kinderen dreigt hongersnood.

Als er niets aan de situatie verandert, dan zijn over een half jaar 2,4 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar oud ernstig ondervoed. Dat is de helft van alle kinderen tot vijf jaar in het land.

Doordat veel Jemenieten beperkt toegang hebben tot water en gezondheidszorg, verspreidt het coronavirus zich snel, volgens UNICEF. Handen wassen is lastig voor veel mensen in het land, omdat er weinig stromend water is. Bijna 10 miljoen kinderen hebben niet of nauwelijks toegang tot schoon water. Ook is bijna de helft van alle medische klinieken gesloten vanwege de burgeroorlog.