Beelden onthullen hoe Amerikaanse agenten fantaseren over moord op zwarte medeburgers: “We roeien hen gewoon uit”

Voor wie denkt dat het met de Amerikaanse politie meevalt is dit een leerzaam filmpje.

“Er zit een rassenoorlog aan te komen en ik ben er klaar voor”, zo voorspelde agent Michael ‘Kevin’ Piner uit Wilmington, North Carolina tijdens een gesprek met een collega, niet wetende dat zijn dashcam aan stond.

De dashcam registreerde eerst een conversatie tussen Piner en agent James ‘Brian’ Gilmore, die met zijn dienstvoertuig langs dat van Piner stopte om een praatje te maken. Dat gesprek dwaalde uiteindelijk af naar de betogingen tegen racisme en buitensporig politiegeweld die momenteel plaatsvinden in de hele VS en Piner merkte op dat hun politiedepartement “enkel geïnteresseerd is in knielen met de zwarten”.

Gilmore stelde vervolgens dat Afro-Amerikanen denken “dat ze hun eigen god zijn” en het duo uitte kritiek op twee zwarte collega’s. Later wordt het steeds erger. De autoriteiten van Wilmington hebben de video zelf naar buiten gebracht en de racisten ontslagen.