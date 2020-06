Maurice de Hond klaagt dat hij te weinig aandacht krijgt

Maurice de Hond weet zeker dat hij begrijpt hoe het coronavirus werkt en dat de ‘deskundigen’ er naast zitten. Aanvankelijk mocht hij dat bijna overal komen zeggen, maar sinds een paar weken wordt hij niet meer uitgenodigd. Dat steekt hem zeer, zegt hij tegen het AD. ,,Media laten hun oren hangen naar de usual suspects. In het begin begrijp ik dat, die mensen hebben meer ervaring, hebben ervoor gestudeerd. Maar op een gegeven moment ontdek je dat het ook maar mensen zijn. En ze zitten er gewoon naast, dat heb ik allang aangetoond. De Marion Koopmansen van deze wereld blijven mensen bang maken voor een tweede golf, blijven waarschuwen om toch vooral uit te kijken als ze buiten zijn. Terwijl dat allang niet meer nodig is. Ik vind het verschrikkelijk dat relevante info nu niet naar buiten komt en veel mensen onnodig bang thuis zitten.”

Voor wie niet heeft opgelet: De Hond weet zeker dat het virus zich uitsluitend verspreid via piepkleine druppels. Aerosolen. En dat anderhalve meter afstand houden en maatregelen buiten geen zin hebben. De wereld zit er gewoon naast.

Sommige virologen geloven er helemaal niet in, sommigen een beetje. RIVM-topman Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT: ,,Aerosolen bestaan uit grotere en kleinere druppeltjes. Onze opvatting is dat de rol van kleine druppeltjes in de verspreiding van het virus zeer beperkt is. Als verspreiding alleen aerogeen was, dat wil zeggen door die kleine druppeltjes die lang in de lucht blijven hangen, dan waren we nu nog lang niet zover geweest met de bestrijding van het virus. Tegelijkertijd is het prima als iemand als Maurice de Hond ons scherp houdt.”