300 nachtclubbezoekers Zürich in quarantaine door superverspreider

Het Zwitserse kanton Zürich heeft zijn eerste superverspreider van het coronavirus bekendgemaakt. Het gaat om een man die op 21 juni een nachtclub in bezocht en vier dagen later positief werd getest. De gezondheidsautoriteiten zeiden zaterdag in een persbericht dat hij vijf anderen heeft aangestoken.

Na de ontdekking van de geïnfecteerde feestganger, nam de plaatselijke GGD contact op met de eigenaar van de club. Dankzij de bijgehouden presentielijst konden de andere klanten die toen binnen waren worden getraceerd. Het gaat om bijna 300 personen, inclusief de personeelsleden. Hun is gevraagd de komende tien dagen in quarantaine te gaan.

De lokale overheid hoopt op medewerking van de betrokkenen en wees in de media nog eens op het belang van goede hygiëne, afstand houden en het dragen van een mondkapje. Bovendien werd gewaarschuwd dat als er meer superverspreiders, die het virus om onduidelijke reden zeer gemakkelijk doorgeven, opduiken Zürich niet zal aarzelen uitgaansgelegenheden als deze te sluiten.

Zwitserland heeft tot dusver ruim 31.500 besmettingsgevallen geregistreerd, 1962 patiënten zijn overleden aan Covid-19.