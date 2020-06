Arie Boomsma vindt zich wel een beetje een verzetsstrijder

Arie Boomsma beleeft zware tijden. Eerst zijn sportscholen dicht en toen de kwestie Johan Derksen. Arie was een belangrijke stem om adverteerders over te halen het tv-programma VI te laten vallen. Met succes: het programma is voorlopig van de buis.

Maar nu krijgt hij er van alle kanten van langs. Omdat hij wel erg gemakkelijk zichzelf tot anti-racismecoryfee uit heeft geroepen. Volgens Youp is hij een NSB’er nieuwe stijl. (Eén citaat van Youp: “Arie deugt. Aan alle kanten deugt ’ie. Jezus Christus wat deugt onze Arie. Hij is de opperbevelhebber van het almaar uitdijende gutmenschenbataljon.”)

Arie voelt zich gesterkt door de kritiek, schrijft hij in een lange post op Instagram.

“Iedereen mag zijn mening hebben, zegt Arie. “Je mag zelfs, als de muzen je even in de steek laten, een platgetreden vergelijking maken met de oorlogstijd in een debat over de actualiteit. Mij, en andere mensen die hun mond open trekken als er iemand racistische dingen roept, een NSB’er noemen. Dat mag.”

Maar de critici zitten er naast: hij staat juist aan de goede kant. “We kunnen die bepaalde periode in onze geschiedenis er nog wel even bijhalen, toen er ook zo gezwegen werd terwijl de minderheden ervan langskregen, maar dat is te makkelijk. Dus laat ik dat maar even niet doen. En toch reageren vandaag. Makkelijk is meestal niet de juiste weg.”

Maar Arie zal niet zwijgen. Daarvoor is het te belangrijk om te spreken. “En het moet gezegd; zwijgen bespaart een hoop onrust, en heel veel negatieve energie. Maar weet je, als iedereen zwijgt uit angst ervan langs te krijgen, verandert er nooit iets.”

Lees hier de hele post