Ruim 20 procent van de Nederlanders geeft gewoon weer een knuffel

Vanaf 1 juli worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Kinderen tot 18 jaar hoeven dan geen anderhalve meter afstand meer te houden en volwassenen mogen elkaar in grotere groepen opzoeken. Maar één ding blijft overeind: we knuffelen elkaar niet. Al heeft 21 procent van de mensen lak aan die regel.

Dat concludeert EditieNL na een rondvraag. Van die 21 procent knuffelt de helft niet alleen familie, maar ook vrienden. “Ik zie het steeds meer mensen doen”, zegt etiquettedeskundige Anne-Marie van Leggelo tegen RTL Nieuws. “Het is de natuur van de mens, we hebben elkaar nodig. We hebben maandenlang niet mogen knuffelen en dat is heel moeilijk.”

Van Leggelo denkt dat we na corona gewoon weer gaan handen schudden en knuffelen, maar de drie zoenen zijn verleden tijd, vermoedt ze. “We vonden het al een beetje veel, en het is voor Nederlanders nu al heel normaal om het niet te doen. Ik denk dat dat echt niet meer terug gaat komen.”