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19-jarige man uit Hulst aangehouden na dodelijk verkeersongeval

Samenleving
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 20:24
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VOGELWAARDE (ANP) - Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden na een dodelijk verkeersongeval dat donderdagmiddag plaatsvond op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde. Dat meldt de politie, die het heeft over een "zeer heftig verkeersongeval". Bij het ongeval vielen vier dodelijke slachtoffers.
Rond 12.30 uur botste een auto met een groep fietsers. Het ging om veertien kinderen en twee begeleiders, afkomstig van een basisschool uit de Zeeuwse plaats Axel. De groep was onderdeel van een schoolkamp. "Bij het ongeval zijn ter plekke drie personen overleden, een volwassene en twee kinderen. Later is in het ziekenhuis een kind overleden," aldus de politie.
De politie onderzoekt de betrokkenheid van de aangehouden man bij het ongeval. Of hij de bestuurder van de auto was, is niet bekendgemaakt.
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