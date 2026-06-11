Trump staakt aanvallen op Iran en zinspeelt op akkoord

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt de aangekondigde aanvallen op Iran te staken vanwege vooruitgang in de gesprekken met Iran. In een bericht op Truth Social schrijft Trump dat met "de discussies en laatste punten" is ingestemd door alle betrokken partijen.

Hij noemt onder meer Israël en landen in het Midden-Oosten. De partijen zouden het "in zowel concept als groot detail" eens zijn over een akkoord. Een ondertekenmoment moet later volgen, schrijft Trump.

In het midden blijft of Iran ook akkoord is met de door Trump genoemde "discussies". Wel schrijft de Amerikaanse leider dat het Iraanse leiderschap "op het hoogste niveau" op de hoogte is gebracht en dat er "ingestemd" is. De president verbindt aan die stap het staken van de aangekondigde bombardementen.

Radarinfrastructuur

Eerder op de dag zei Trump nog harder te zullen toeslaan in Iran dan de VS in de nacht van woensdag op donderdag deden. Toen, zo zei Trump donderdag tegen Fox News, werd er voor 250 miljoen dollar aan bommen losgelaten boven Iran. Naar verluidt waren die vooral gericht tegen radarinfrastructuur in het zuiden van Iran, aan de Straat van Hormuz.

Over die door Iran geblokkeerde zeestraat zegt Trump in zijn bericht op Truth Social dat de VS Iraanse havens daar zullen blijven blokkeren.