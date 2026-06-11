Sjoerdsma houdt volgens PRO 'groot probleem' zonder hulpkoppeling

DEN HAAG (ANP) - Zolang de koppeling tussen hulp en de omvang van de economie niet is hersteld, houdt minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) een "groot probleem", waarschuwt Suzanne Kröger van PRO. Haar partij helpt de bewindsman dit jaar zijn begroting door de Eerste Kamer te krijgen in ruil voor 380 miljoen euro extra voor ontwikkelingshulp.

De minister zei in een debat over zijn begroting de grootste oppositiepartij "zeer erkentelijk" te zijn voor de toegestoken hand. In zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn eerder moties aangenomen waarin wordt opgeroepen om de koppeling volledig te herstellen. Het vorige kabinet heeft dat maar deels gedaan en daardoor loopt de begroting voor ontwikkelingssamenwerking veel geld mis.

Sjoerdsma realiseert zich dat hij een probleem in de senaat heeft zolang de koppeling niet is hersteld. Hij kan echter "op dit moment geen gehoor geven" aan de moties van de Eerste Kamer. Dat zal in "bredere gesprekken en deals" met het kabinet moeten worden geregeld, zei de bewindsman.