Meisjes steeds jonger aan de botox, soms met ramp als resultaat

Het aantal jongeren van 18 tot 25 jaar dat cosmetische ingrepen laat doen, is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Het gaat met name om botoxprikken in het gezicht tegen rimpels en fillers om vollere lippen te krijgen. Dat schrijft het AD op basis van een onderzoek van het Erasmus MC.

Tieners en twintigers – die soms in hun eentje langskomen – zijn volgens hem ‘makkelijk te beïnvloeden en te manipuleren’ via sociale media zoals Instagram en TikTok. Cosmetisch arts en onderzoeker Tom Decates: ,,De jeugd maakt zichzelf gek met filmpjes van ‘perfecte’ meiden zoals Kylie Jenner. Jonge meiden moeten inzien dat wat ze hebben al heel mooi is.”

De arts ziet steeds meer slachtoffers langskomen op zijn complicatiespreekuur in Rotterdam en de gevolgen kunnen volgens hem ‘desastreus’ zijn. ,,We zien een toename van jonge meisjes bij wie de lippen zijn ingespoten met fillers en waarbij per ongeluk het bloedvat is afgesloten, waardoor de lip afsterft.”

In 2018 bleek uit onderzoek van het Erasmus MC dat er in Nederland zo’n 400.000 cosmetische ingrepen zijn verricht. Ongeveer 250.000 behandelingen met botox en ongeveer 140.000 met fillers.