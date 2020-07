Opnieuw recordaantal nieuwe besmettingen met coronavirus in VS

Het aantal besmettingen van het coronavirus is volgens een telling van persbureau Reuters in de Verenigde Staten met een nieuw recordaantal van meer dan 47.000 toegenomen. Het is de grootste dagelijkse toename in de VS sinds de uitbraak van het virus.

De belangrijkste expert over infectieziekten in het land, viroloog Anthony Fauci waarschuwde dinsdag al dat de cijfers zelfs snel zouden kunnen verdubbelen. "We hebben het duidelijk niet onder controle nu", zei hij.

Het is de vijfde keer in zes dagen tijd dat er meer dan 40.000 nieuwe gevallen werden genoteerd. De VS tellen ondertussen meer dan 2,6 miljoen besmettingen. Het aantal doden in de VS als gevolg van Covid-19 is gestegen tot boven de 127.000.

President Donald Trump haalde nog maar eens uit naar China, het land waar het coronavirus voor het eerst werd vastgesteld. "Als ik zie hoe de pandemie zich met zijn lelijke gezicht over de wereld verspreid, inclusief de enorme schade die is toegebracht aan de VS, word ik meer en meer kwaad op China", liet hij via Twitter weten.