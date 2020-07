Kamer wil ombudsman voor belastingzaken

Er moet een ombudsman komen voor belastingzaken, vindt de Tweede Kamer. Die moet mensen bijstaan in het labyrint dat de belasting- en toeslagregels soms vormen en opkomen voor hun rechten.

Het plan voor een nieuwe 'fiscale ombudsman', van CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg, heeft de steun van onder meer coalitiepartners VVD en D66 en de linkse oppositie. De partijen willen niet Nationale ombudsman Reinier van Zutphen met deze extra taak belasten, maar een afzonderlijke specialist aanstellen die de weg weet in de belastingdoolhof. Voor kinderen is er nu ook al een aparte ombudsvrouw.

De omgang van de Belastingdienst met burgers laat al jaren te wensen over. De regels voor burgers en ondernemers zijn ingewikkeld geworden door bijvoorbeeld de groei van het toeslagenstelsel en het geschipper met zzp'ers. En in zijn jacht op vermeende fraudeurs trad de fiscus soms ongenadig hard op.

Slootweg denkt dat de nieuwe ombudsman "op korte termijn een eerste stap kan zijn in het herwinnen van vertrouwen in onze instituties". Mensen die verstrikt zijn geraakt "in het web van toeslagen kunnen nu eigenlijk nergens terecht voor goede inhoudelijke hulp en krijgen bij de Belastingdienst weinig gehoor", zegt de CDA'er.