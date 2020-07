Gewonde, zwarte jongen vraagt tijdens protest om hulp bij politie, maar wordt gefouilleerd

Een zwarte jongen van zestien is door extreemrechtse demonstranten tijdens een Black Lives Matter-demonstratie in Londen in elkaar geslagen. De tiener zocht hulp bij een politieagent, maar werd in plaats daarvan gefouilleerd.

Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit en de familie van de jongen dient een klacht in tegen de Londense politie. “Het is schandalig dat een gewond kind bij de politie om hulp vraagt en wordt behandeld als een crimineel,” zegt Katrina Ffrench van StopWatch.

Fles in gezicht

De tiener, die Gerard wordt genoemd, reisde op 13 juni met twee witte vrienden van Essex naar Londen om het Black Lives Matter-protest bij te wonen. In de stad werden ze aangevallen door extreemrechtse demonstranten. Ze scheidden Gerard af van zijn vrienden, waarna hij in elkaar werd geslagen. Één aanvaller sloeg hem met een fles in het gezicht, waardoor hij een diepe snee opliep onder zijn oog.

“Toen ik daar op de grond lag dacht ik: Ik weet niet hoe ik hieruit ga komen en hoe ik er dan aan toe ben,” zei de jongen tegen Channel 4 News. “Ik was al heel blij dat ik nog op kon staan na de aanval.”

Hulp van omstander

Een omstander kwam hem te hulp en wist de aanvallers weg te jagen. Hij nam de jongen mee naar een politieagent. Gerard vertelt dat hij de agent vroeg om een ambulance en om hem in veiligheid te brengen. “En hij zei: nee,” aldus Gerard. “Hij moest gaan om zijn team te helpen. Hij bekeek me nog wel, maar fouilleerde me ook.”

In shock

Volgens de politie hadden ze vanwege de protesten recht om iedereen te fouilleren en zouden de verwondingen van Gerard niet zo ernstig zijn geweest. Suresh Grover van antiracisme-organisatie Monitoring Group is het echter met de familie van de jongen eens. “Gerard was slachtoffer van een brute racistische aanslag. De intentie was om hem te doden. Hij heeft geluk dat hij nog in leven is. Hij bloedde hevig en was in shock toen hij hulp zocht bij de politie, maar hij kreeg niet de bescherming die hij verdiende.”

“In plaats van te worden behandeld als een slachtoffer werd hij gezien als verdachte. Die houding komt voort uit de gedachte dat jonge, zwarte tieners een probleem zijn. Een van Gerard’s witte vrienden moest een andere agent vragen om een ambulance te bellen.”

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en de familie van Gerard werkt aan een officiële aanklacht.