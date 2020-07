Ga niet op vakantie naar Lissabon of Porto: reisadvies terug naar oranje

In delen van Portugal laait het coronavirus weer op. Reden voor de overheid om het reisadvies voor Porto, Lissabon en de gebieden erom heen weer terug te zetten op oranje: ga er alleen heen als het noodzakelijk is.

Volgens het RIVM neemt het aantal besmettingen in deze regio’s weer toe. Nederlanders wordt daarom afgeraden om er op vakantie te gaan. Wie er al is, kan het beste contact opnemen met de reisorganisatie waarbij is geboekt. Bij terugkomst wordt dringend gevraagd om twee weken in quarantaine te gaan.

Op 15 juni ging het reisadvies voor Portugal en 15 andere Europese landen van oranje naar geel. Premier Rutte waarschuwde toen dat Nederlanders niet zouden worden gerepatrieerd als er in die landen een nieuwe uitbraak is.