Boze Boeren komen avond naar Den Haag vanwege voermaatregel

De boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) roept landbouwers op om donderdagavond met hun tractoren naar het Binnenhof in Den Haag te rijden omdat ze fel tegen maatregelen op het gebied van veevoer zijn. Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. De manier waarop ze dat wil doen, stuit veehouders tegen de borst.

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de plannen van Schouten. "Willen we invloed uitoefenen op die stemming, dan zullen we vanavond Den Haag wakker moeten schudden. Zodat ze voor de goede zaak, namelijk, gezonde koeien en een gezonde melkveehouderijsector, stemmen. Het is van evident belang dat men niet kiest voor het desastreuze plan van Carola Schouten", aldus FDF.