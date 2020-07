Macron benoemt Jean Castex tot nieuwe premier van Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft Jean Castex benoemd tot de opvolger van de opgestapte eerste minister Édouard Philippe. De voormalig ambtenaar werd door insiders al getipt als mogelijke opvolger van Philippe, die vrijdag met zijn regering aftrad.

De 55-jarige Castex voerde de laatste tijd de regie over de versoepelingen van de Franse maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Hij zat eerder onder meer in het parlement van het departement Pyrénées-Orientales en dat van de regio Languedoc-Roussillon en was burgemeester. Ook was hij voorzitter van het Nationaal Sportagentschap. Tot dit jaar was Castex lid van de centrumrechtse partij LR en daarvoor van de voorganger van die partij, de UMP.

Castex moet een nieuw kabinet gaan samenstellen. Dat moet onder meer invulling geven aan de milieu- en klimaathervormingen die Macron eerder deze week aankondigde. Macron deed dat na een gevoelige nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen zondag. Daarbij verloor zijn liberale partij LREM veel kiezers aan de groene EELV.