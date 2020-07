Vier keer zoveel speedgebruik op Goeree-Overflakkee als in Amsterdam

Bij het kalme Goeree-Overflakkee denk je niet direct aan een drugsparadijs. Toch is er op het Zeeuwse eiland vier keer zoveel speed in het rioolwater aangetroffen als in Amsterdam.

Onderzoek op vijf locaties toont aan dat er per duizend inwoners gemiddeld dagelijks 583 milligram aan drugsresten in het rioolwater zit. Burgemeester Ada Grootenboer is geschrokken van de bevindingen die gisteravond werden gepresenteerd. Ze spreekt van een ‘breed maatschappelijk probleem’. “We willen voorkomen dat mensen aan drugs beginnen, maar we willen ook aanpakken wat we nu zien. En we willen meer duidelijkheid over waar het dan precies zit”, zegt ze bij Rijnmond.

De cijfers zijn geen verrassing voor vrijwilligersvereniging Moedige Moeders. De club maakt zich al jaren zorgen over het drugsgebruik onder jongeren op het eiland en vroeg om het onderzoek. Wat speedgebruik betreft, staat Goeree-Overflakkee bovenaan de lijst van onderzochte Nederlandse gemeentes. Het gebruik van andere drugs is vergelijkbaar.

“Ik denk dat we allemaal onze ogen hebben gesloten voor dit probleem”, reageert een inwoonster van Middelharnis. “Het drugsgebruik is hier hoog. Of het speed of wat anders is, daar ben ik niet in thuis. Maar drugsgebruik is wel gebruikelijk onder de jeugd, helaas. Waarschijnlijk uit verveling. Ze hebben hier niet veel meer te doen.”