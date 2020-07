Politie beëindigt samenkomst van 300 auto’s en scooters in Venlo

De politie heeft zaterdagavond in Venlo de handen vol gehad aan scooters en auto’s van mensen die een meeting wilden houden. Het ging om zo'n 300 voertuigen met Nederlandse, Duitse, Belgische, Roemeense en Poolse kentekens.

Eerst hadden de auto’s en scooters zich verzameld bij het voormalige Floriadeterrein bij Venlo. De politie stuurde de groep daar weg. Maar even later had men zich weer verzameld op de parkeerplaats van de Ankerkade in de Limburgse stad, maakte de politie zondagochtend bekend.

"Ze stonden allemaal bij elkaar", aldus de politie, die opnieuw ingreep. Meerdere surveillances werden ingezet om de meeting af te breken. Dit keer lukte dat wel. "Na aanspreken en zeggen dat het nu echt afgelopen was, vertrok men", laat de politie weten. Wat de deelnemers aan de meetings van plan waren, is niet bekend.