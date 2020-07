Fors minder nieuwe coronabesmettingen in de VS

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 43.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het dagelijkse aantal nieuwe infecties is een stuk lager dan in de afgelopen vier dagen, toen iedere dag een recordaantal gevallen werd gemeld. Zaterdag ging het om ruim 57.000 besmettingen.

Mogelijk is het aantal nieuwe besmettingen fors lager doordat er vanwege de viering van 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, minder cijfers zijn doorgegeven.

In totaal tellen de VS nu meer dan 2,8 miljoen bekende virusgevallen, het hoogste aantal wereldwijd. Het dodental als gevolg van het longvirus steeg zaterdag tot 129.657, een toename van 252.