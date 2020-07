‘Zeker 14.000 leerlingen uit groep 8 krijgen dit jaar te laag schooladvies’

Omdat leerlingen in groep 8 dit jaar geen eindtoets hebben gemaakt vanwege de coronacrisis, kregen ze geen kans op een bijgesteld schooladvies. Voor zo’n 14.000 kinderen viel het advies voor het middelbare schoolniveau daardoor lager uit.

Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Normaal gesproken krijgen leerlingen voor 1 maart een advies voor de middelbare school. Leraren kunnen na een boven verwachting gemaakte eindtoets dat advies naar boven bijstellen. Dat gebeurt in 8 procent van de gevallen, oftewel bij 14.000 leerlingen stelt het CPB.

Vooral kinderen met een migratieachtergrond of van ouders met een lagere opleiding krijgen vaak een te laag advies dat door de eindtoets omhoog gaat. Zij zijn dus het grootste slachtoffer. Het CPB vreest dan ook dat de ongelijkheid in het onderwijs toeneemt.

Onderwijsminister Arie Slob adviseert middelbare scholen om komend jaar ‘extra scherp’ te kijken of een leerling op het juiste niveau zit. Er is al langer discussie over de volgorde van advies en eindtoets. Om ongelijkheid tegen te gaan zou het volgens het CPB beter zijn om leerlingen eerst de toets te laten maken en pas daarna de leraar advies uit te laten brengen.