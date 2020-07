Veel te drukke Spaanse stranden op slot voor badgasten

Aan de Costa del Sol zijn afgelopen weekend zo’n 55 stranden gesloten voor badgasten. Door grote drukte kon de anderhalve meter afstand niet meer worden gewaarborgd.

Vooral rond Malaga gingen veel stranden op slot. De strandgangers moesten abrupt hun handdoek oppakken en vertrekken toen de sluiting rond 15 uur ‘s middags werd aangekondigd. Het was toen vloed, waardoor er nog minder strand te verdelen viel.

In juli zullen de problemen vermoedelijk verergeren als de toeristen uit het buitenland weer op vakantie komen. Tussen half juli en half augustus is het normaal gesproken het drukst.

Mogelijk is een boekingssysteem zoals de stranden in Benidorm hanteren een oplossing. Daar zijn de twee grootste stranden in stukken van vier vierkante meter verdeeld die badgasten kunnen reserveren.