Medewerker KLM op staande voet ontslagen na drinken flesje water

Een 53-jarige werknemer werkte al sinds 1994 voor het cateringbedrijf van KLM. Na ruim 25 dienstjaren kon hij zijn biezen pakken, omdat hij een flesje water van de luchtvaartmaatschappij wilde opdrinken. De rechter geeft het bedrijf gelijk.

De leidinggevende van de man zag in oktober hoe hij een flesje water overgoot in zijn eigen drinkfles. Hij kreeg op staande voet ontslag, omdat het ten strengste verboden is eten of drinken van KLM Catering Services te nuttigen.

De werknemer vocht zijn ontslag aan, maar haalde bakzeil bij de rechter in Haarlem. Die geloofde niet dat de man de regels niet kende, zoals hij beweerde. Hij goot het ‘vliegtuigflesje’ immers niet voor niets over in zijn eigen drinkfles.

Ook vond de rechter het ontslag niet buitenproportioneel, omdat de regels overduidelijk zijn. De werknemer moest zelfs opdraaien voor de juridische kosten van 720 euro.

Het cateringbedrijf van KLM heeft een geschiedenis van strenge ontslagen. Zo moest vorig jaar een medewerkster vertrekken, omdat ze een hapje eten proefde om te controleren of het kip of vis was. Dat ontslag is wel teruggedraaid door de rechter.