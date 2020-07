Vrouwelijke huisartsen zijn sinds kort in de meerderheid

Waar vijf jaar geleden nog evenveel vrouwen als mannen huisarts waren, vormen vrouwen nu de meerderheid. In 2018 waren bijna zes op de tien huisartsen vrouw. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vrouwelijke huisartsen is tussen 2013 en 2018 met 30 procent toegenomen, terwijl het aantal mannen met dit beroep daalde met bijna 6 procent. De onderzoekers hebben hierbij telkens gekeken naar het aantal huisartsen dat in een praktijk werkt. De afgelopen jaren gingen veel mannelijke huisartsen met pensioen, terwijl juist veel vrouwen toetraden tot het vak.

Dat laatste is ook terug te zien in de leeftijden van huisartsen. Onder vrouwen zijn de huisartsen van onder de 50 jaar in de meerderheid, terwijl meer de helft van de mannelijke collega's boven die leeftijd zit.

Ook in veel andere artsenberoepen is het aantal vrouwen de afgelopen jaren toegenomen. Hoewel de meeste medisch specialisten nog man zijn, zijn vrouwelijke artsen nu in de meerderheid. Rond de eeuwwisseling waren er voor elke vrouwelijke arts nog twee mannelijke beroepsgenoten.