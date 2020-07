Tiener te dik voor kappersopleiding: “Zonde van je mooie koppie”

Melody uit Enschede wilde vol enthousiasme aan de kappersopleiding beginnen van het ROC Twente. Maar haar vreugde sloeg om in verdriet toen ze tijdens haar kennismakingsgesprek commentaar kreeg op haar gewicht.

Twee leraressen deelde het zeventienjarige meisje onomwonden mee dat ze te dik was. “In het gesprek werd nadrukkelijk gemeld dat ze zou moeten afvallen om in de kappersbranche te slagen”, vertelt moeder Silvia aan Editie NL.

Ze zou aan de bak moeten om kilo’s kwijt te raken. “Ze zeiden daarbij dat het zonde is, want ze heeft zo’n mooi koppie,” aldus Silvia. Melody was ontroostbaar na het gesprek. “Ze begon zo ontzettend hard te huilen. ‘Ik wil de opleiding niet meer doen, want ik ben te dik’, riep ze.”

Haar moeder plaatste haar verhaal op Facebook. Al snel volgden reacties van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. “13 jaar geleden wilde onze dochter de kappersopleiding volgen bij ROC Friese Poort Leeuwarden en ze werd wel toegelaten maar de vrouw die het gesprek met haar voerde zei het ook tegen haar”, schrijft Klaasje.

ROC Twente heeft inmiddels excuses aangeboden en zegt: “Als je aan deze opleiding begint, dan moet je zo gezond en vitaal mogelijk zijn omdat je als kapper veel moet staan. Op Melody kwam dit over alsof de docenten haar te dik vonden. Dat is nooit de bedoeling geweest.”