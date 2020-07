George Floyd zei in laatste minuten 20 keer dat hij geen lucht kreeg

Het transcript van de laatste minuten van het leven van George Floyd maakt de zaak nog schokkender dan gedacht. De zwarte Amerikaan die eind mei door politiegeweld om het leven kwam zei zeker 20 keer dat hij geen lucht kreeg.

“Stop dan met praten, stop met schreeuwen,” reageerde agent Derek Chauvin (44), die zijn dood op zijn geweten heeft. Chauvin is samen met drie andere betrokken agenten ontslagen en wordt vervolgd. Uit de geschreven tekst die is gebaseerd op camerabeelden van de camera’s die twee agenten op hun borst droegen blijkt dat Floyd eerst in een politieauto werd gezet. Daarna werd hij uit de auto getrokken, tegen de grond gewerkt en vastgeklemd.

Floyd riep tien keer om zijn overleden moeder. Hij schreeuwde dat hij doodging, omdat hij niet kon ademen. “Ik kan het niet geloven man. Mam, ik hou van je. Zeg tegen mijn kinderen dat ik van ze hou. Ik ga dood,” zegt hij op het laatst.

Een van de agenten maakt zich zorgen om het zuurstofgebrek van Floyd, maar Chauvin reageert kwaad. “Hij blijft hier liggen zoals hij ligt,” klinkt het. De ambulance is onderweg, zegt hij nog. “Oké, denk ik”, reageert de agent. Maar de ambulance kwam te laat en reanimatie mocht niet meer baten.