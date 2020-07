Amerika is in een donker Covid-gat beland – en er is geen plan hoe eruit te komen

De corona-epidemie in de VS grijpt steeds verder om zich heen. Gisteren werden meer dan 60.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is net zo veel als Nederland er sinds het begin van de crisis heeft. Het aantal dagelijkse doden gaat weer richting 1000. Er zijn nu 3,2 miljoen besmettingen en meer dan 135.000 doden.

De regering-Trump ontkent dat er een probleem is en komt dus ook niet met oplossingen. In afzonderlijke staten twijfelen gouverneurs tussen de volksgezondheid en de economie, zodat het met allebei slecht gaat.

De Verenigde Staten – ‘s werelds rijkste natie met iets meer dan 4% van de wereldbevolking – heeft een kwart van de wereldwijde gevallen van Covid-19 en bijna een kwart van de sterfgevallen. Intensive care-afdelingen in de zuidelijke en westerse staten liggen vol. Het kostte de VS 99 dagen om een ​​miljoen zieken te bereiken, 43 dagen om tot 2 miljoen te komen en 28 dagen voor het derde miljoen.

En dat allemaal in de zomer, die een verzachtende werking heeft op de uitbraak. Er is geen plan hoe de epidemie tot staan moet worden gebracht. Er zijn wel voorspellingen dat de 200.000 doden nog in de zomer bereikt zullen zijn