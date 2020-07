Thierry Henry knielt exact 8 minuten en 46 seconden (video)

Thierry Henry, coach bij MLS-team Montréal Impact, heeft 8 minuten en 46 seconden geknield bij het begin van de wedstrijd tegen New England Revolution, als statement tegen racisme en als eerbetoon aan de door politiegeweld overleden Amerikaan George Floyd. De voormalige Franse international, die aanvankelijk ook zijn rechterarm met een gebalde vuist in de lucht hield, droeg een zwart T-shirt met daarop de tekst ’Black Lives Matter’.

Thierry Henry took a knee for the first 8 minutes and 46 seconds of tonight’s game in memory of George Floyd. pic.twitter.com/3n025jVeL5