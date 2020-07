Protesterende boer die onder schot werd gehouden weer vrij

De 39-jarige boer uit Oost-Gelre in de Achterhoek, die vrijdagavond bij Bleiswijk is aangehouden, wordt verdacht van bedreiging van een agent. Hij is zaterdag vrijgelaten, maar zal zich in een later stadium nog moeten verantwoorden voor een officier van justitie tijdens een OM-hoorzitting.

De politie hield de man aan op een industrieterrein in Bleiswijk. Hij was op de terugweg na een actie bij het CBL in Leidschendam en wilde volgens actiegroep Farmers Defence Force nog een hapje eten bij McDonald's, toevalligerwijs vlakbij een distributiecentrum van een supermarkt.

De politie stelt dat de man afweek van de afgesproken route en dat hij weigerde de aanwijzingen van de politie op te volgen. Een van de agenten voelde zich genoodzaakt het dienstwapen te trekken, volgens de politie omdat de boer in de richting van een motoragent reed en een gevaarlijk bezig was.

Daarna werd de 39-jarige man opgepakt.