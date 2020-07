30-jarige was actief in virus-hoax acties. Sterft op de IC. ‘Ik heb me vergist’

‘Ik denk dat ik me vergist heb. Ik dacht dat dit een hoax was, maar dat is het niet.’

Dat waren de laatste woorden van een 30-jarige patiënt die deze week stierf in het Methodist Hospital in San Antonio. De man was actief in de Amerikaanse #viruswaanzin beweging. Hij woonde een feest bij waar minstens één van de aanwezigen positief is getest op corona. Zp’n “COVID-feest” moet bewijzen dat er niks aan de hand is.

Maar het omgekeerde gebeurde bij deze 30-jarige man. Hij belandde eerst in het ziekenhuis, toen op de IC en werd toen terminaal.

Dr. Jane Appleby, medisch directeur van het ziekenhuis, zegt dat ze het verhaal deelt, niet om mensen bang te maken, maar om ervoor te zorgen dat ze begrijpen dat het virus iedereen kan treffen.