Hoekstra staat klaar om kabinet in te gaan als Omtzigt wint

CDA-kopstuk Wopke Hoekstra geeft gehoor aan het beroep dat kandidaat-lijsttrekker Pieter Omtzigt op hem doet. Als Omtzigt de lijsttrekkersverkiezing wint, wil Hoekstra wel het kabinet in.

Omtzigt wil, ook als hij de CDA-lijsttrekkersstrijd van Hugo de Jonge of zelfs de Tweede Kamerverkiezingen zou winnen, in de Kamer blijven. Hij noemde de afgelopen weken steeds Hoekstra als potentiële strijdmakker en boegbeeld in een nieuw kabinet. Hoekstra gold lang zelf als grote kanshebber om CDA-lijsttrekker te worden, maar besloot niet mee te dingen omdat hij zichzelf toch meer als bestuurder ziet.

"Pieter Omtzigt doet nu een expliciet beroep op me, en ik ben uiteraard bereid hem te helpen", zegt Hoekstra in De Telegraaf. Maar dat betekent volgens de minister niet dat hij zijn steun voor Omtzigt uitspreekt, onderstreept ook zijn staf. "Als Hugo de Jonge mij iets soortgelijks zou vragen, zou ik hetzelfde antwoord geven."