Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt naar 107

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, is licht gestegen van 103 op zaterdag naar 107 op zondag. Daarvan verblijven 24 patiënten op de intensive care, twee minder dan zaterdag.

Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 83. Dat zijn er zes meer dan zaterdag. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt: "We signaleren nu twee weken een stabilisering in het aantal COVID-patiënten. De IC-bezetting is al een maand lang stabiel op een laag niveau."

Zaterdag steeg het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis verblijft na een paar dagen van daling tot boven de honderd.