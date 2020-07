Rutte wil praten met ic-arts Gommers over ‘afgedwongen belofte’

Premier Mark Rutte wil intensivecarearts Diederik Gommers spreken over diens verklaring dat hij zich door het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet heeft gevoeld. "Daar moeten we over doorpraten", zei Rutte in talkshow Op1. "Dat is het laatste dat ik wil."

Een ambtenaar dwong Gommers eind maart de belofte af dat er nog diezelfde week 1600 bedden op de intensive care zouden klaarstaan om de stroom coronapatiënten op te vangen, zei de ic-arts zaterdag in de Volkskrant. Hij kon dat helemaal niet beloven, maar zwichtte naar eigen zeggen voor de druk. Gommers' toezegging was belangrijk voor 'coronaminister' Hugo de Jonge, die daarmee de aandringende Tweede Kamer kon geruststellen.

Rutte vindt het logisch dat Gommers die vraag kreeg, omdat die nu eenmaal meer wist over de ic-capaciteit. Als de intensivist geen antwoord kon geven, "dan had-ie dat niet moeten doen".

Het antwoord klopte ook gewoon, onderstreept Rutte. Later die week waren de gevraagde 1600 plaatsen op de intensive care er.