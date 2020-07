Mexico telt nu meer coronadoden dan Italië

Mexico werd zondag het land met het op drie na hoogste dodental door het coronavirus en passeerde Italië. Dat blijkt uit gegevens die door Mexicaanse gezondheidsfunctionarissen naar buiten zijn gebracht en wereldwijde statistieken die door persbureau AFP worden bijgehouden.

"Er zijn 299.750 bevestigde gevallen van infectie en 35.006 sterfgevallen in Mexico", zeiden gezondheidsfunctionarissen. Italië heeft momenteel 34.954 doden door het coronavirus.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zei zondag dat de pandemie "intensiteit verliest" in Mexico, en vindt dat "conservatieve media" onnodig alarm slaan over de situatie in het land. Mexico registreerde zondag 276 extra dodelijke slachtoffers en 4482 nieuwe besmettingen.