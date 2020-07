Ook inbrekers zijn uit de lockdown

Toen Nederland in lockdown was daalde het aantal inbraken in woningen dramatisch. Logisch: bijna iedereen was thuis. Eind april lag het aantal woninginbraken 60 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In heel Nederland sloegen inbrekers in de week van 27 april tot 3 mei 294 keer toe, tegen 731 maal in 2019.

Maar ook in de bedrijfstak ‘stelen’ is alles weer bij het oude. Inbrekers grijpen de versoepelingen van de lockdown aan om weer volop op pad te gaan, constateert het AD. Het aantal woninginbraken ligt bijna op het normale niveau, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Politie. Ook verzekeraars zien het aantal meldingen oplopen.

Afgelopen week bedroeg de daling maar 11 procent vergeleken met begin juli 2019. Inbrekers sloegen in heel Nederland 510 keer toe: dat zijn 60 inbraken minder dan begin juli 2019.