Wetenschappers zoeken uit: hoe leuk het is om dronken te zijn

Je kunt van (teveel) drank vreselijke ziektes krijgen en, zoals we allen weten, drank maakt meer kapot dan je lief is.

Maar we drinken toch, want het levert ons voldoende op om de nadelen op de koop toe te nemen.

Onderzoek uit Groot-Brittannië het probeerde precies te kwantificeren hoeveel geluk we uit dat glas wijn of flesje bier halen. En het doet dit door een enorme real-time dataset – de Mappiness-app , een gratis iPhone-app die mensen een paar keer per dag vraagt ​​hoe gelukkig ze zijn op een schaal van 1 tot 100.

De app, ontwikkeld door de London School of Economics om het menselijk welzijn beter te begrijpen , vraagt ​​ gebruikers niet alleen hoe gelukkig ze nu zijn, maar ook met wie ze zijn (vrienden, familie, alleen, etc.) en wat ze doen (werken, socialiseren, drinken, enz.)

Voor de alcoholstudie hebben onderzoekers 2 miljoen reacties op de app verzameld die tussen 2010 en 2013 door meer dan 31.000 mensen zijn geregistreerd. Het resultaat was een grote dataset die kon worden gebruikt om de vraag te beantwoorden: zeggen mensen dat ze gelukkiger zijn als ze drinken?

Het antwoord: dubbel en dwars ja. Mensen worden meteen gelukkiger als ze iets drinken. ‘Alcohol drinken leidt tot aanzienlijk meer geluk – 10,79 punten op een schaal van 0-100’, vonden de onderzoekers. Met andere woorden, schenk jezelf een drankje in en voilá – je geluk schiet omhoog.

En dat is de verklaring dat we wel weten dat ons leven gemiddeld korter zal zijn als we drinken, maar dat we er toch nog een nemen. Het is gewoon fijn.