De Jonge wil ‘running mate’ Omtzigt op nummer twee van CDA-lijst

Hugo de Jonge gaat als nieuwe leider van het CDA samen met Pieter Omtzigt de verkiezingen voor de Tweede Kamer in. "We gaan het samen doen", aldus De Jonge, die de lijsttrekkersverkiezing met klein verschil won van Omtzigt. Die wordt zijn "running mate" in de campagne en ook de nummer twee op de kandidatenlijst.

De Jonge won de verkiezing nipt, met 50,7 procent van de stemmen van CDA-leden. Omtzigt bleef steken op 49,3 procent, een verschil van een paar honderd stemmen. "Het was misschien nog spannender dan ik van tevoren had verwacht", erkent De Jonge. Hij denkt dat veel leden voor Omtzigt hebben gekozen omdat hij "een niet aflatend doorzettingsvermogen heeft laten zien als het gaat om het opkomen voor de rechtsstaat en de zorgen van gewone mensen".

Dat belooft De Jonge ook mee te nemen in de campagne, waarin Omtzigt bovendien een grote rol zal spelen. "We gaan samen de kar trekken." Omtzigt schrijft bovendien mee aan het verkiezingsprogramma van het CDA, benadrukt De Jonge.

Geen schade

Volgens de nieuwe leider van de christendemocraten heeft de strijd om het lijsttrekkerschap de partij geen schade toegebracht. Zowel hij als Omtzigt en partijvoorzitter Rutger Ploum benadrukken de eenheid van de partij.

De Jonge ziet ook een rol weggelegd voor Wopke Hoekstra, een 'kroonprins' van de partij die uiteindelijk niet aan de strijd om het lijsttrekkerschap mee deed. Maar de minister van Financiën leek indirect wel voor Omtzigt te kiezen. "Iedere prominent heeft een taak in het team", aldus De Jonge.