Hoe een vrouw met corona via de lift 71 anderen besmette

Dat er niet per se een hoestbui in je buurt nodig is om besmet te raken met corona bewijst een Chinese vrouw. Door één keer de lift te nemen in haar appartementencomplex besmette ze indirect 71 andere mensen.

In een rapport van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) staat dat de 25-jarige vrouw met niemand contact had. Het enige indirecte contact was via de lift, waar ze slechts één keer gebruik van had gemaakt.

De vrouw keerde in maart vanuit de VS terug naar China, waar ze verzocht werd om in zelfquarantaine te gaan. Ze had geen symptomen en twee coronatests waren negatief.

Even nadat ze de lift had genomen, stapte haar buurman in. Hij raakte zonder het te weten besmet en droeg het virus over op zijn moeder en haar vriend, die bij hem logeerden.

Het koppel bezocht drie dagen later een feest. Een van de feestgangers raakte besmet en kreeg een beroerte, waarvoor hij naar het ziekenhuis moest. In het ziekenhuis besmette hij samen met zijn twee zonen 28 mensen. In het tweede ziekenhuis waar hij werd behandeld, volgden nog eens 20 besmettingen.

Bij een derde test bleek de 25-jarige vrouw toch antilichamen te hebben tegen het virus. De conclusie van de onderzoekers is dat de Chinese via de lift het virus heeft overgedragen en zo een superspreader werd, die 71 anderen besmette.

Uit eerdere studies bleek al dat het coronavirus enkele dagen kan overleven op metalen oppervlakken, maar dat het na ongeveer 7 uur niet meer besmettelijk is.