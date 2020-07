‘Rusland probeerde Britse verkiezingen 2019 te beïnvloeden’

Rusland heeft geprobeerd de Britse verkiezingen in 2019 te beïnvloeden door illegaal verkregen documenten via internet te verspreiden. Het ging om papieren met gevoelige informatie over een overeenkomst voor vrijhandel met de VS.

Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, donderdag verklaard. "Het is bijna zeker dat Russen probeerden in te mengen in de algemene verkiezingen in 2019 door gelekte regeringsdocumenten online te verspreiden", zei de minister. De verspreiding verliep via het social mediaplatform Redddit.

Volgens Raab zal de regering in de toekomst "met gepaste maatregelen" reageren, maar hij vertelde er niet bij wat dat betekent. Volgens Raab zijn er "extensieve analyses" gemaakt die tot de conclusie leidden.

De verkiezingen in december 2019 werden op glorieuze wijze door Boris Johnson gewonnen. De overwinning maakte het voor hem mogelijk om zijn land uit de EU te laten vertrekken, zijn belangrijkste verkiezingsbelofte.