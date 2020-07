Mishandelde demonstrant klaagt Baudet en FVD aan

Een demonstrant en een stichting spannen een civiele procedure aan tegen Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie (FVD). Zij beschuldigen de politicus, de partij en twee beveiligers van ernstige geweldpleging, onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en belemmering van het demonstratierecht.

De zaak heeft betrekking op een gebeurtenis op 6 juni in Den Bosch. De demonstrant, filmmaker Jasper van den Elshout, voerde er actie tegen de partij van Baudet, die in het centrum van de Brabantse stad een flyeractie hield. Van den Elshout had een kartonnen doos vast, met daarop het opschrift 'Oud papier hier svp bvd’, bedoeld voor de door Baudet uitgedeelde folders, aldus Stichting Fuck Up, die de dagvaarding uitbrengt. Deze stichting komt naar eigen zeggen op voor personen die zich op geweldloze wijze manifesteren en daarbij worden onderdrukt.