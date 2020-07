Ongemakkelijke feiten over dieren om op te eten

Willen we voorkomen dat nieuwe virussen van dier op mens overgedragen worden, dan moeten we onze manier van leven indringend aanpassen, schrijft wetenschapper Myriam Dumortier in Knack.

Want we leven dicht opeen met heel veel mensen en nog veel meer dieren om op te eten.

Van de zoogdieren op aarde is:

60 procent vee

36 procent mens

4 procent wild zoogdier.

Van de vogels op aarde is:

75 procent gekweekt om te worden opgegeten door mensen

25 procent overige vogels

Volgens het Global Virome Project dragen zoogdieren en vogels wel 1,7 miljoen ongeïdentificeerde virussen die een risico vormen voor de mens.

Een derde van ‘s werelds akkerland wordt gebruikt om veevoeder te produceren.

In Europa gaan 58 procent van het verbruikte graan en 67 procent van de verbruikte olie- en eiwitrijke gewassen (vooral soja) naar veevoeder.

Er is maar een oplossing: minder vlees eten en minder zuivelproducten gebruiken.