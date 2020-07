Vliegtuig Ryanair landt veilig na bomdreiging, man opgepakt

Een passagiersvliegtuig van Ryanair is vrijdag veilig geland op de eindbestemming Oslo nadat alarm was geslagen over een mogelijk explosief aan boord. Deense F-16's escorteerden het toestel naar de Noorse hoofdstad, waar de politie klaarstond. Die zegt in een verklaring dat een 51-jarige Brit is opgepakt die achter de dreiging zou zitten.

Het toestel was vertrokken uit Londen en bevond zich in de lucht toen melding werd gemaakt van het explosief. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij zegt dat bemanningsleden een "briefje vonden met de bewering dat er mogelijk een veiligheidsrisico was aan boord".

De Noorse autoriteiten zeggen dat alle passagiers na de landing veilig geëvacueerd konden worden. Explosievenexperts gaan het vliegtuig onderzoeken.