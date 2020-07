Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus heeft met 237.743 nieuwe gevallen in 24 uur een record bereikt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vrijdag. De grootste stijgingen waren in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika, staat in een dagelijks rapport.

Het vorige dagrecord dat de WHO noteerde voor nieuwe gevallen was 230.370 afgelopen zondag.