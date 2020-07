Trump verplaatst schilderijen Clinton en Bush naar zijkamer

De Amerikaanse president heeft de schilderijen van oud-presidenten Bill Clinton en George W. Bush verwijderd van een prominente plek in het Witte Huis. Dat hebben medewerkers gemeld aan CNN.

Het is gebruikelijk dat van elke president een schilderij wordt gemaakt dat vervolgens een plaats krijgt in de residentie in Washington. De schilderijen van de laatste presidenten hangen in de grote foyer, een plek bij de entree waar ze goed zichtbaar zijn voor bezoekers. Trump heeft daar nu de portretten van William McKinley (president van 1897 tot 1901) en diens opvolger Theodore Roosevelt (1901 tot 1909) laten hangen.

Volgens CNN zijn de portretten van Bush en Clinton verplaatst naar een eetkamer die niet wordt gebruikt om gasten te ontvangen. Het Witte Huis heeft niet gereageerd op vragen over de reden van het verplaatsen van de schilderijen. In het boek van oud-veiligheidsadviseur John Bolton dat onlangs verscheen is te lezen dat Trump een grote hekel heeft aan zowel Bush als Clinton.

Het schilderij van Trumps voorganger Barack Obama hangt nog niet in het Witte Huis omdat het nog niet officieel is onthuld. Dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren tijdens deze termijn van Trump.