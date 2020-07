Belgische viroloog:“Als je nog niet geboekt hebt, ga dan niet op reis”

Op reis gaan wordt steeds hachelijker. In veel Europese landen loopt het aantal besmettingen weer op. En hier en daar, zoals in Barcelona, moet een lockdown worden ingevoerd. Spanje, Portugal en Engeland zijn voorbeelden. En ook in Belgie zijn grote zorgen over de oplopende cijfers. Waarom? Professor Marc Van Ranst, de Belgische Van Dissel weet het ook niet.“Het is verontrustend dat we van heel veel gevallen eigenlijk weinig gegevens hebben. We zouden willen weten of ze op vakantie geweest zijn, waar ze geweest zijn, wanneer ze zijn teruggekomen. Dat zijn allemaal dingen waarover we nog een beetje in het duister tasten en dat kan niet.” Als je naar een gebied gaat waar het misloopt is het de vraag hoe je terugkomt. En of je na terugkeer in quarantaine moet. “Als je nog niet geboekt hebt, ga dan niet, blijf gewoon hier in België”, zegt Van Ranst.