Wat is het effect van de lockdown op de schoolprestaties van kinderen?

Geen terrasjes, thuiswerken en niet bij familie op bezoek, op bijna iedereen heeft de lockdown grote impact gehad, maar op kinderen misschien nog wel het meest: zij konden niet naar school. Bij de meesten heeft het gelukkig geen invloed gehad op de schoolprestaties.

Uit een peiling onder 600 schoolleiders blijkt dat 70 procent van de kinderen op hetzelfde niveau is gebleven. Zo’n 16 procent is achteruitgegaan en 14 procent juist vooruit. Vooral in taal, rekenen en lezen ontstond er achterstand.

“We hebben niet specifiek bij de schoolleiders gevraagd naar de oorzaken van achterstanden”, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Schoolleiders tegen RTL Nieuws, “maar we weten dat de gezinssituatie en de achtergrond van de ouders meespelen.”

Het kabinet heeft 244 miljoen euro beschikbaar gesteld om de kinderen die achterop zijn geraakt te helpen.