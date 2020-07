België: aantal besmettingen groeit razendsnel; topministers bijeen voor spoedoverleg

Het aantal nieuwe infecties met het coronavirus in de periode van 9 tot en met 15 juli is met 61 procent gestegen tegenover de week er voor. Dat blijkt zondag uit cijfergegevens van het wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano, het Belgische RIVM

61 procent klinkt overigens alarmerend dan het vermoedelijk/mogelijk is. In absolute termen gaat hem om 143 besmettingen per dag. Het zouden — als je rekening houdt met de kleiner bevolking van België – 221 besmettingen in Nederland zijn. Dat waren er gisteren 127.

Ook het reproductiegetal zou in België nu boven de 1 liggen.

Het overlegcomité van de verschillende regeringen (België heeft er drie) komt zondagochtend bijeen om de toestand te bespreken.