Beschonken bestuurder zonder rijbewijs met 200 km/u over snelweg

De politie heeft vannacht na een korte achtervolging een beschonken bestuurder van de weg gehaald. De automobilist reed met snelheden van boven de 200 kilometer per uur over de A4 bij Den Haag, terwijl hij niet in het bezit van een rijbewijs was.

Vannacht werden wij op de rijksweg A4, thv Rijswijk, ingehaald door een witte Volkswagen Golf gti, welke snelheden reed van boven de 200 km/h. Na een korte achtervolging met behulp van de collega's Leidschendam/Voorburg het voertuig tot stoppen kunnen dwingen te Voorburg. pic.twitter.com/SVSyysV31o — Team Verkeer Den Haag (@POL_TVDH) July 18, 2020

Een politieauto werd kort na middernacht ter hoogte van Rijswijk ingehaald door de hard rijdende bestuurder. De agenten zetten de achtervolging in en konden de auto uiteindelijk even verderop, bij Voorburg, laten stoppen.