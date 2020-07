Hongkong vreest voor derde coronagolf

Hongkong neemt maatregelen nu een derde coronagolf dreigt. De leider van de stadstaat Carrie Lam maakte zondag bekend dat er de afgelopen 24 uur honderd nieuwe gevallen waren bijgekomen en verklaarde dat verspreiding van het virus niet onder controle is. "Ik denk dat de situatie echt kritiek is en dat er geen tekenen zijn dat de situatie onder controle is", aldus Lam. Vanaf maandag moeten ambtenaren met niet-vitale functies of die niet bij noodhulpdiensten zitten, thuis werken. Onder andere amusementsparken en sportscholen blijven nog minstens een week dicht. Ondanks de boodschap van Lam lijkt Hongkong met bijna 7,5 miljoen inwoners vrij mild getroffen door het virus. De stadstaat heeft bijna 1800 besmettingen vastgesteld. Er zijn twaalf sterfgevallen door het virus geregistreerd.