Aan de Pakketweg in Waalwijk is zondagmiddag een gewapende overval gepleegd op het distributiecentrum van Bol.com. Het zou gaan om meerdere daders, meldt omroep Brabant.

Rond 14.50 uur is melding gedaan dat er gewapende overval is gepleegd op distributiecentrum #Pakketweg #Waalwijk. Vermoedelijk meerdere daders. Er raakte niemand gewond. Op dit moment nog niet meer info over wat er precies is gebeurd. Onderzoek in volle gang.